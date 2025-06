Nazionale, Gravina commenta l'esonero di Spalletti: "C'è troppo voyeurismo"

La sconfitta non è stata digerita dal presidente Figc: "Bisogna capire come si perde. In questo momento la Norvegia è più forte di noi, ha qualità straordinarie ed ha avuto una crescita esponenziale. Si può perdere, però bisogna sempre capire come". Difficile, però, dare una spiegazione: "Ci sono elementi oggettivi e soggettivi. Oggettivamente il campionato ci ha consegnato ragazzi stremati, alcuni addirittura sono arrivati solo due giorni prima della partenza. La partita non poteva essere preparata come avrebbe meritato".