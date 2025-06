Nazionale, Di Lorenzo: "La sfida di Oslo è fondamentale, non possiamo mancare il Mondiale. Acerbi? Questioni personali"

L'euforia per la conquista dello Scudetto deve essere messa da parte per qualche giorno. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo è tra i convocati dell'Italia di Spalletti per le sfide contro Norvegia e Moldavia per le qualificazioni al Mondiale 2026, da non sbagliare in alcun modo. "Sappiamo che quella in Norvegia sarà una partita molto importante, è la prima cosa che il mister ci ha ricordato ma non sarebbe servito. La qualificazione passa tanto dal match di Oslo, dovremo dare tutto".