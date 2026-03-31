Mondiali 2026: Svezia, Turchia e Repubblica Ceca qualificate

La Svezia di Gyokeres va ai Mondiali: nella finale playoff contro la Polonia vincono 3-2 gli scandinavi, che mandano a casa Lewandowski ma anche Zalewski e Zielinski. Nel decisivo match di Solna, i padroni di casa si portano subito in vantaggio: al 19', infatti, Ayari serve Elanga, che fa 1-0. Al 33', Serie A protagonista: l'interista Zielinski serve Zalewski, l'esterno dell'Atalanta non sbaglia per l'1-1. All'intervallo, però, è ancora avanti la squadra di Potter, che con Lagerbielke fa 2-1. La Svezia, però, non ha di nuovo fatto i conti con Zalewski, che stavolta veste i panni di assistman per Swiderski: al 55', è di nuovo 2-2 dopo che la rete, inizialmente annullata, viene convalidata dal Var. Sembrano inevitabili i supplementari, ma all'88' ecco il vero eroe della Svezia: Gyokeres, autore della tripletta contro l'Ucraina, segna il 3-2 che manda la sua Nazionale in Canada, Stati Uniti e Messico. Non ci sarà, invece, l'ultimo Mondiale di Lewandowski, in campo per tutta la partita senza però incidere.



KOSOVO-TURCHIA 0-1 Qualificato anche Vincenzo Montella, che vince 1-0 in Kosovo e centra una storica qualificazione con la Turchia di Celik, Yildiz e Calhanoglu, tutti in campo dal primo minuto. A Pristina, sono gli ospiti a rendersi pericolosi con Kokcu, ma i padroni di casa rispondono con Asllani che chiama Cakir alla grande parata. Il momento decisivo, però, è il minuto 53', quando Akturkoglu riceve in area e mette in porta l'1-0 che manda la Turchia in Canada, Stati Uniti e Messico. Tra i kosovari entra anche lo juventino Zhegrova, ma l'assalto finale non porta al pareggio.