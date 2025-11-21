Mondiali 2026: bufera social sul poster Fifa, Cristiano Ronaldo "dimenticato" e poi reinserito

Il garage da sogno di Cristiano Ronaldo
© Foto da web
© Foto da web
Polemica sul poster Fifa per i Mondiali 2026: CR7 assente, al suo posto Bruno Fernandes. Dopo le critiche social, la retromarciadi Stefano Fiore
A circa 200 giorni dall'inizio dei Mondiali 2026, la Fifa ha dato il via ai preparativi pubblicando uno dei poster promozionali per la competizione. Tuttavia, l'iniziativa ha generato un'enorme controversia sui social a causa di un'assenza che non è passata inosservata: quella di Cristiano Ronaldo.
Sui suoi account ufficiali, la Federazione Internazionale ha condiviso una grafica che ritraeva i migliori giocatori delle squadre qualificate direttamente al Mondiale 2026. Il design aveva l'obiettivo di promuovere il sorteggio finale del torneo, previsto per il 5 dicembre, ma la Fifa ha commesso un "errore" che molti tifosi non hanno perdonato.
Il post mostrava Lionel Messi a rappresentare l'Argentina, Kylian Mbappé per la Francia, Harry Kane per l'Inghilterra ed Erling Haaland per la Norvegia, solo per citarne alcuni. Tuttavia, per il Portogallo il volto scelto non era quello di CR7, come tutti si sarebbero aspettati, bensì quello di Bruno Fernandes. A quel punto moltissimi fan – non solo portoghesi, ma da tutto il mondo – hanno lanciato una pioggia di critiche nei commenti del post social.
La pressione e il malcontento non sono passati inosservati dalle parti della Fifa, che ha scelto di rimuovere il poster dai propri account senza fornire spiegazioni, come riportato da Bolavip. Mentre alcuni commenti si concentravano su CR7, altri accusavano la Fifa di voler favorire Lionel Messi: "L'editor ha dimenticato Ronaldo? Sì, è un fan di Messi, al 100%" ha scritto un utente. "Ronaldo non ha bisogno di poster. I poster hanno bisogno di Ronaldo" ha commentato un altro.
© X
Dopo la bufera social e la rimozione del post originale, la Fifa è corsa ai ripari. Successivamente, sui canali ufficiali è apparsa una nuova versione del poster promozionale. Questa volta, l'immagine è stata corretta: Cristiano Ronaldo è stato inserito regolarmente nella grafica tra le stelle del calcio mondiale, ponendo fine – almeno graficamente – alla polemica e riconoscendo lo status del fuoriclasse portoghese in vista del torneo iridato.
© Foto da web
© Foto da web