Haaland come Dovbyk: sbaglia due volte il rigore in Norvegia-Israele. Poi si riscatta

Incredibile quello che è successo nei minuti iniziali di Norvegia-Israele, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: il bomber del Manchester City Erling Haaland ha sbagliato per ben due volte un rigore, sempre parato dal portiere israeliano Peretz. Esattamente come accaduto una settimana fa con l'attaccante della Roma Dovbyk nella gara di Europa League all'Olimpico contro il Nizza, Haaland ha sbagliato una prima volta poi l'arbitro ha fatto ripetere il tiro perché il portiere avversario si era mosso in anticipo. Anche il secondo tiro del bomber scandinavo, però, è stato parato da Peretz che ha individuato i due angoli diversi del tiro. Poi Haaland si è subito riscattato realizzando il gol del 2-0 con una conclusione di destro da area e quello del 4-0.