Haaland avvisa l'Italia: "La Norvegia vuole il Mondiale e magari provare a vincerlo"

Dalla morte alla vita, con Haaland che sottolinea il suo ruolo di padre dopo la nascita del figlio lo scorso ottobre: "Quando è nato prima ho giocato una partita e poi sono andato in ospedale, ho seguito tutto il parto. Sappiamo che i calciatori non possono essere sempre presenti per i figli, per esempio non penso che Guardiola sarebbe contento se saltassi una partita per il compleanno di mio figlio... ma so che, una volta che mi sarò ritirato, per lui ci sarò sempre e sarò presente a ogni sua festa. Le cose vanno così".