Verso Euro 2024: su canale 20 Olanda-Francia e Norvegia-Spagna

Torna il grande calcio internazionale, sulle Reti Mediaset. Sul canale “20” - in esclusiva, in chiaro - si disputano due super-match, validi per le qualificazioni ai prossimi Europei di Calcio 2024: “Olanda-Francia”, venerdì 13 ottobre alle ore 20.45, e “Norvegia-Spagna”, domenica 15 ottobre alle ore 20.45. Nel Gruppo B, alle ore 20.45, va in scena il big-match tra la capolista Francia, che fa visita all’Olanda, seconda in classifica. Domenica 15 ottobre alle ore 20.45, nel match del Girone A, spazio alla Norvegia di Haaland contro le Furie Rosse.