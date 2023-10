Qualificazioni Euro 2024: Spagna, Scozia e Turchia qualificate, Kvara gol e assist

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Gli iberici passano 0-1 in Norvegia e qualificano anche gli scozzesi, mentre Montella supera 4-0 la Lettonia e strappa il pass. La Georgia di Khvicha fa 4-0 contro Cipro, Croazia ko in Galles

© Getty Images La Spagna supera la Norvegia e strappa il pass per Euro2024: la rete di Gavi decide l’incontro e qualifica gli iberici e la Scozia ai gironi della competizione. Sorride anche la Turchia di Montella, che grazie al 4-0 alla Lettonia avanza nel gruppo di Galles e Croazia, ora appaiati a 10 punti dopo il 2-1 firmato da Wilson. Gol e assist per Kvara nel 4-0 a Cipro, mentre pareggiano Svizzera (da 1-3 a 3-3 nel finale con la Bielorussia) e Polonia.

GRUPPO A

Festeggia la Spagna, che grazie alla vittoria in terra norvegese è aritmeticamente qualificata ad Euro2024: è la rete di Gavi al 49’ a decidere il match (nella prima frazione annullata la marcatura di Morata), portando di fatto alla manifestazione anche la Scozia, oggi a riposo ma aritmeticamente nel pool della manifestazione continentale. La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia rifila invece un 4-0 a Cipro, inaugurato con il tiro dal limite di Kiteishvili in avvio di ripresa. L’asso del Napoli prima raddoppia grazie ad un lancio in profondità e successivamente offre a Shengelia la palla che chiude di fatto il match. Nel recupero c’è spazio anche per il rigore realizzato da Mikautadze. Gli ospiti restano così a zero punti, mentre i georgiani sono a 7, a meno tre dalla Norvegia terza.

GRUPPO D

La Turchia approda ai gironi dei campionati europei di calcio grazie al 4-0 contro la Lettonia: la rete al 58’ di Akgun apre i conti, mentre nel finale la doppietta di Tosun ed Akturkoglu fissano il poker e portano a sedici punti gli uomini di Montella, che inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura da ct. Il Galles aggancia invece la Croazia, costretta ad arrendersi alla doppietta di Wilson, che apre i conti con un mancino in avvio di secondo tempo e segna ancora al 60’ di testa. Pasalic dimezza il distacco sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma non può impedire l’aggancio dei padroni di casa al secondo posto a dieci lunghezze.

GRUPPO E

Ritorno al successo per la Repubblica Ceca, a cui basta un calcio di rigore di Soucek al 76’ (dopo i due legni colpiti da Sadilek e Hlozek nel primo tempo) per superare le Isole Faroe e riprendere il proprio cammino verso la qualificazione dopo la sconfitta rimediata contro l’Albania. L’1-0 proietta i cechi a 11 lunghezze in graduatoria, a due dalla capolista allenata da Sylvinho ma un punto in più ed una partita in meno rispetto alla Polonia, che senza Lewandowski ha pareggiato a sorpresa con la Moldavia: Nicolaescu porta avanti gli ospiti nel primo tempo sugli sviluppi di un corner, Swiderski risponde in avvio di ripresa ma non si va oltre l’1-1.

GRUPPO I

Folle e disperata rimonta tra l’89’ e il 90’ per la Svizzera, costretta a recuperare da 1-3 a 3-3 una partita che si era messa malissimo contro la Bielorussia. Dopo il vantaggio firmato da Shaqiri con un mancino da fuori area al 28’, gli ospiti pareggiano all’ora di gioco con un colpo di testa di Ebong, passano poco dopo sugli sviluppi di un angolo con Polyakov e calano il tris a sei minuti dalla fine con Antilevski. Akanji riporta in partita i suoi da palla inattiva e Amdouni evita una sconfitta inaspettata nell’incredibile finale. Sale a 15 punti la formazione elvetica, perdendo però la testa della classifica in favore della Romania (un partita in più), che regola 4-0 Andorra con le reti di Stanciu, Hagi, l’empolese Marin e Florinel Coman.