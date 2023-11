Qualificazioni Euro 2024: l'Olanda ospita l'Irlanda per staccare il pass

SU CANALE 20 E SITO

Con una vittoria alla Johan Cruijff Arena gli Oranje si qualificherebbero a Euro 2024. L'Irlanda può darsi una occasione. Diretta sul Canale 20 in streaming su Sportmediaset.it

L'Olanda cerca il suo posto al sole nell'Europeo del 2024 in Germania; l'Irlanda, invece, ha l'occasione di darsi un'altra possibilità anche se nel modo più paradossale. La sfida della Johann Cruijff Arena di Amsterdam è più importante di quanto la classifica del Gruppo B reciti e tanto Koeman quanto Kenny lo sanno benissimo. Dopo un percorso tribolato che ha messo a rischio la partecipazione a Euro 2024, l'Olanda è tornata in pista e battendo l'Irlanda davanti al proprio pubblico potrebbe staccare il pass per la competizione continentale. Match in diretta sul Venti e in streaming su SportMediaset.it.

A fare la differenza in positivo per la nazionale dei tulipani è stata la soffertissima vittoria in Grecia ottenuta in pieno recupero con un gol di Van Dijk su rigore. Tre punti che, dopo la sconfitta interna contro la Francia a ottobre, sono colati come oro sul futuro dell'Olanda del calcio. Battendo l'Irlanda ad Amsterdam gli arancioni sarebbero sicuri del secondo posto grazie al vantaggio negli scontri diretti proprio contro gli ellenici. Anche in caso di mancato successo, però, l'Olanda potrebbe staccare il pass all'ultima giornata battendo la Cenerentola Gibilterra.

Lo strano caso dell'Irlanda - Spettatrice doppiamente interessata a Olanda-Irlanda sarà la Grecia che oltre al danno di perdere ufficialmente il secondo posto in caso di successo degli Oranje rischierebbero anche la beffa targata Irlanda. La nazionale di Kenny, infatti, potrebbero rientrare in gioco nella corsa a Euro 2024 grazie ai playoff proprio perdendo in Olanda, diventando così una delle migliori squadre a non essersi qualificata direttamente alla competizione e sfruttando il miglior ranking della Nations League rispetto alla Grecia.

Olanda-Irlanda del Nord, in diretta, sabato 18 novembre, alle ore 20.45.

Telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero

