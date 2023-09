Favola Lussemburgo nelle qualificazioni a Euro 2024: 10 punti in 5 gare

© Getty Images

La favola del Lussembrugo continua nei gironi di qualificazione a Euro 2024. In cinque gare la piccola nazionale ha messo infatti a referto ben dieci punti. Tabellini alla mano, dopo il pareggio a reti inviolate con la Slovacchia e la pesante sconfitta col Portogallo per 6-0, la squadra di Luc Holtz ha battuto il Liechtenstein in casa (2-0) la Bosnia in trasferta (0-2) e l'Islanda di nuovo in casa (3-1). Un tris notevole, che ha consentito al Lussemburgo di agganciare la Slovacchia al secondo posto del Gruppo J alimentando sogni e speranze.