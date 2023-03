Italia, Mancini: "Non ci manca autostima, con Malta c'è tutto da perdere"

VERSO MALTA-ITALIA

Il ct azzurro ai microfoni della Figc: "Quando si giocano partite importanti può capitare di perdere"

© Getty Images A poche ore dalla sfida contro Malta, seconda gara di qualificazione a Euro 2024, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Figc. "Queste sono partite dove c’è tutto da perdere, serve massima concentrazione, tre punti sono importanti e non bisogna prendersi nessun rischio - ha spiegato il ct azzurro -. Sarò soddisfatto se andiamo via da Malta con tre punti, valgono quanto quelli con l'Inghilterra". Sulla formazione: "Devo valutare le condizioni dei ragazzi. Sicuramente ci saranno diversi cambi".

Mancini è tornato sulla sconfitta di Napoli con l'Inghilterra. "Quando si gioca una partita e le cose non vanno bene si pensa a cosa migliorare. E vanno viste le cose anche in modo giusto. Ce ne sono state di buone seppur con qualche errore. Se riusciamo a giocare come nei primi 15' e come tutto il secondo tempo con l'Inghilterra, avremo delle grandi soddisfazioni - ha aggiunto il Mancio - L'autostima? Non è vero che ci manca, purtroppo quando si giocano partite importanti può capitare di perdere. Se si va a vedere la partita, a parte dopo l'1-0, non è che ci sia stata una grande supremazia da parte inglese. Non è un risultato giusto ma va accettato. Andremo a vincere a Wembley".

Vedi anche qualificazioni euro 2024 Italia a Malta per riprendere la corsa verso Euro 2024 Grande fiducia nel gruppo azzurro. "Sono tranquillo, siamo alla prima partita ne mancano sette e la strada è ancora lunga e avremo modo di rifarci".