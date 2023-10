Inghilterra, Southgate avvisa l'Italia: "Basta un pari? Vogliamo vincere"

QUALIFICAZIONI EURO 2024

"La finale di Euro 2020? Questa è un'altra squadra, siamo cresciuti e abbiamo imparato da quella sconfitta"

© Getty Images A quota 13 punti in classifica, all'Inghilterra basterà un pareggio contro l'Italia per qualificarsi a Euro 2024, ma Southgate promette battaglia a Wembley contro gli azzurri. "Alla fine il primo obiettivo è qualificarsi per l'Europeo - ha spiegato il ct dell'Inghilterra -. Le nostre prestazioni all'inizio del girone ci hanno messo in una posizione di forza". "Anche se la prima cosa che vogliamo fare è vincere la partita e giocare bene, sappiamo che se è l'87° minuto ed è in parità, sappiamo che non abbiamo bisogno di fare un pallonetto in area", ha aggiunto.

Qualificarsi per un torneo è sempre la prima cosa e il grande avversario che affronteremo è il perfetto promemoria che non bisogna dare niente per scontato - ha continuato Southgate -. L'Italia ha saltato gli ultimi due Mondiali: significa che qualificarsi per una grande manifestazione non è semplice, che devi giocare al meglio quando ne hai la chance".

Poi qualche considerazione sulle controverse convocazioni di Henderson e Maguire. "Sceglierò sempre i migliori giocatori per la squadra, quelli che ci danno le migliori possibilità di vincere a meno che non ci sia qualcosa che non sia appropriato - ha spiegato Southgate -. La gente potrebbe non essere d'accordo con il trasferimento di Henderson in Arabia Saudita data la sua posizione pro LGBT, ma non credo che questo sia un motivo per non sceglierlo e non è un motivo per fischiarlo". "Vorremmo i tifosi con noi - ha proseguito -. Se scegliessi i giocatori in base a un concorso di popolarità, la squadra avrebbe un aspetto diverso. Maguire riceverà una buona accoglienza".

Infine una battuta sulla sconfitta in finale di Euro2020 e sul peso di Inghilterra-Italia. "Da allora abbiamo fatto un viaggio lunghissimo e siamo cresciuti, non penso solo per quello che è successo in quella partita. In due anni sono successe tante cose: abbiamo sicuramente imparato da quella partita, ma anche dalle partite che abbiamo affrontato dopo, comprese quelle contro l’Italia - ha concluso il ct inglese -. Non vediamo l'ora che arrivi domani perché è una partita di alta qualità con il tutto esaurito a Wembley. Queste sono le notti che vuoi goderti".