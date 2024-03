Spareggi Euro 2024: la Georgia sfiderà la Grecia, la Polonia contro il Galles. Impresa Ucraina

playoff euro 2024

La formazione di Sagnol batte 2-0 il Lussemburgo, gli ellenici travolgono (5-0) il Kazakistan. 5-1 dei polacchi all'Estonia, ucraini da 0-1 a 2-1 nel finale sulla Bosnia

Saranno Georgia-Grecia, Galles-Polonia e Ucraina-Islanda (martedì le partite) gli spareggi per conquistare gli ultimi tre posti per andare a Euro 2024. Senza Kvaratskhelia, la formazione di Sagnol batte 2-0 il Lussemburgo: se la vedrà con gli ellenici, che travolgono 5-0 il Kazakistan. I polacchi vincono 5-1: sfideranno gli uomini di Page (4-1 alla Finlandia). Impresa dell'Ucraina che, sotto 1-0 in Bosnia, vince 2-1 nel finale: ora l'Islanda di Gudmundsson, che fa tripletta nel 4-1 rifilato ad Israele.

GRECIA-KAZAKISTAN 5-0

La Grecia impiega meno di un tempo ad ipotecare la finale playoff: il 5-0 al Kazakistan, infatti, matura soprattutto nei primi 40 minuti di gioco. Ad Atene, il match si sblocca al 9' con il rigore di Bakasetas, mentre sei minuti dopo è Pelkas, su assist di Masoukas, a raddoppiare. E i giochi si chiudono tra il 37' e il 40': Ioannidis, grazie al secondo passaggio vincente di Masouras, cala il tris, mentre a calare il poker è Kourbelis servito dall'ellenico del Liverpool Tsimikas. Ripresa in pura gestione per la formazione di Poyet, che trova il definitivo 5-0 con l'autorete di Tapalov nel finale e lancia la sfida alla Georgia.

GEORGIA-LUSSEMBURGO 2-0

La formazione di Sagnol, priva dello squalificato Kvaratskhelia, batte 2-0 il Lussemburgo e deve ringraziare Zivzivadze, autore dei due gol tra il 40' e il 63' che decidono la sfida. In mezzo, ad inizio ripresa, la rete annullata agli ospiti per fallo di Rodrigues e il rosso al 58' a Chanot, che lascia i suoi in dieci. Dopo il raddoppio, il match va di fatto in archivio. Adesso, Sagnol se la vedrà con la Grecia e con un Khvicha Kvaratskhelia in più a disposizione.

POLONIA-ESTONIA 5-1

Vittoria in scioltezza anche per la Polonia, che travolge 5-1 l'Estonia e si qualifica per il decisivo match contro il Galles. Lewandowski e compagni sbloccano la sfida al 22' con Frankowski, poi cinque minuti dopo l'1-0 Paskotsi, già ammonito, si fa espellere e lascia i suoi in inferiorità numerica. I polacchi escono alla distanza e chiudono i giochi tra il 70' e il 74'. Prima, il raddoppio di Zielinski, servito da Zalewski che propizia invece l'autorete di Mets: nel mezzo, la rete di Piotrowski. A completare il tabellino, il quinto gol al 77' di Szymanski e l'unica marcatura ospite, realizzata da Vetkal.

GALLES-FINLANDIA 4-1

Tra Lewandowski ed Euro 2024 c'è solo il Galles, che piega 4-1 la Finlandia e avvisa la Polonia. Brooks impiega appena 3 minuti a portare in vantaggio i padroni di casa e al 38' il giocatore del Liverpool Williams raddoppia, ma prima dell'intervallo Pohjanpalo, per una volta, veste i panni di uomo assist per Pukki, che accorcia le distanze proprio al 45'. La ripresa, però, si apre subito con il 3-1 di Johnson che spegne le speranze degli scandinavi. Il poker lo realizza infine James.

ISRAELE-ISLANDA 1-4

C'è soprattutto la firma di Albert Gudmundsson nella qualificazione all'ultimo spareggio dell'Islanda, che batte 4-1 Israele grazie a tre reti del genoano e lancia la sfida all'Ucraina. A Budapest, però, gli ospiti devono imporsi in rimonta, perché allo scoccare della mezz'ora di gioco l'ex Palermo Zahavi porta in vantaggio, su rigore, i padroni di casa. Tra il 39' e il 42', però, si concretizza la rimonta: prima pareggia il giocatore del Grifone, poi arriva il 2-1 di Traustason. Inutile l'assalto nella ripresa della formazione di Hazan, che ha tuttavia la grande occasione, dopo il rosso a Revivo, di segnare ancora dal dischetto, ma stavolta Zahavi non centra lo specchio della porta e sancisce l'eliminazione dei suoi, ufficializzata dal 3-1 islandese firmato da Gudmundsson, che fa doppietta all'83' e tripletta quattro minuti dopo.

BOSNIA-UCRAINA 1-2

Impresa dell'Ucraina, che vede da vicinissimo l'eliminazione da Euro 2024 ma accede allo spareggio decisivo grazie alla rimonta nel finale per 2-1 sulla Bosnia. Inizialmente, il protagonista in negativo è Matviienko che si fa ammonire nel primo tempo e, al 57', causa l'autorete che porta in vantaggio Dzeko. Il risultato è ancora sull'1-0 all'85', quando incredibilmente si concretizza il clamoroso ribaltone: Yaramchuk pareggia su servizio di Konoplya, poi l'autore dell'1-1 diventa uomo assist e regala all'attaccante del Girona Dovbyk il pallone che vale il 2-1 e il passaggio del turno. Ora, tra l'Ucraina ed una storica partecipazione ad Euro 2024 c'è l'Islanda.