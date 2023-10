Belgio-Svezia non verrà recuperata, l'Uefa: "1-1 risultato definitivo"

MATCH ANNULLATO

La partita era stata annullata nell'intervallo su richiesta dei giocatori dopo le notizie del sanguinoso attentato a Bruxelles

© Getty Images Belgio-Svezia 1-1. E' questo il risultato finale omologato dall'Uefa in relazione al match annullato nell'intervallo per il sanguinoso attentato di Bruxelles avvenuto poco prima del fischio di inizio della gara. Secondo quanto riportato in un comunicato, la gara valida per il Gruppo F delle qualificazioni a Euro 2024 non verrà dunque recuperata. A Belgio e Svezia verrà assegnato un punto a testa e i cartellini gialli della prima frazione di gioco verranno confermati.

Nel comunicato diffuso dall'Uefa viene precisato che la decisione di convalidare il risultato è stata presa poiché non era possibile proseguire il match nel giorno successivo visto l'esplicito desiderio sia del Belgio, sia della Svezia di non scendere in campo dopo l'attacco terroristico. Il pareggio, del resto, non incide in alcun modo sulla classifica del girone. Il Belgio è infatti già aritmeticamente qualificato a Euro 2024, mentre la Svezia è già fuori dai giochi.

"Infine, i rispettivi calendari non consentono l'utilizzo di alcuna data nella prossima finestra internazionale di novembre, quando dovrà concludersi la fase a gironi preliminare della competizione, seguita dal sorteggio degli spareggi e dal sorteggio della fase finale del torneo", conclude la nota dell'Uefa.