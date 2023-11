Euro 2024, sorteggiati i playoff: le partite in programma. Georgia senza Kvaratskhelia

GLI SPAREGGI

Ultima chance per tre nazionali di unirsi al gruppo delle partecipanti all'Europeo che si terrà in Germania

Dodici nazionali ancora in corsa per gli ultimi tre posti disponibili a Euro 2024, grazie al proprio percorso in Nations League. Lo spauracchio dello spareggio solo sfiorato dall'Italia di Spalletti, mette in fila le dodici squadre divise in tre percorsi diversi "A", "B" e "C". Al termine di ognuno di questi verrà promossa una nazionale per la fase finale dell'Europeo. Queste le 12 nazionali impegnate: Polonia, Estonia, Galles, Finlandia, Israele, Bosnia, Islanda, Ucraina, Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan.

Questi gli accoppiamenti sorteggiati a Nyon. Le partite si disputeranno in gara secca.

PERCORSO A

Polonia-Estonia (chi passa giocherà la finale in casa)

Galles-Finlandia

PERCORSO B

Israele-Islanda

Bosnia-Ucraina (chi passa giocherà la finale in casa)

PERCORSO C

Georgia-Lussemburgo (chi passa giocherà la finale in casa)

Grecia-Kazakistan

ERRORACCIO GEORGIA: KVARATSKHELIA NON CI SARA'

In una delle partite più importanti della propria storia, la Georgia dovrà fare a meno della propria stella. Khvicha Kvaratskhelia non disputerà il playoff contro Lussemburgo e il motivo sta in una incredibile leggerezza del team manager Katsitadze. L'attaccante del Napoli, infatti, è stato ammonito nell'ultima sfida contro la Spagna (in cui ha anche segnato) facendo scattare la squalifica per somma di ammonizioni in una partita che avrebbe potuto non giocare senza alterare le possibilità di accesso ai playoff.