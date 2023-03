Italia, Cristante: "Con Malta daremo tutto. Retegui? Dategli tempo"

verso malta-italia

© Getty Images Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, Bryan Cristante carica l'Italia in vista del match contro Malta. "La gara contro l'Inghilterra potevamo interpretarla diversamente, ma nella ripresa siamo scesi in campo diversamente e non vedo questo grosso divario, sinceramente - ha spiegato il centrocampista azzurro -. Abbiamo rischiato anche di pareggiarla". "Malta? Noi vogliamo vincere, punto e basta. Vogliamo entrare dal primo minuto super concentrati e portarla a casa il prima possibile - ha aggiunto -. Sappiamo che è una squadra organizzata, che è difficile, ma dovremo dare tutto".

"Abbiamo visto alcuni filmati, abbiamo visto che è una Nazionale organizzata e come tutte le gare è difficile - ha proseguito Cristante parlando ancora di Malta -. Bisognerà scendere in campo al 100%, concentrati e fare la nostra partita". "Vincere è un obbligo ogni partita. Siamo partiti con una sconfitta e non possiamo più permetterci passi falsi", ha aggiunto.

"Nel centrocampo a due o a tre ho la fortuna di trovarmi bene in tutte le posizioni, non ne escludo mai una. Sono a disposizione del mister, cerco di interpretare il ruolo nel modo migliore possibile - ha proseguito -. Se hai più possibilità di giocare in vari ruoli non vedo dove sia lo svantaggio... Le gare in campo internazionale sono tutte difficilissime, non possiamo permetterci alcun calo. Sappiamo di essere superiori ma dobbiamo dimostrarlo sul campo".

"Bisogna resettare tutto, è un nuovo ciclo e dobbiamo centrare l'europeo, dobbiamo pensare solo a questo. Se siamo concentrati al 100 per cento su ogni partita sappiamo di essere forti e ci arriviamo senza problemi - ha continuato Cristante -. In Nazionale c'è sempre pressione, ogni passo falso si paga. Dobbiamo scendere in campo per vincere, senza se e senza ma".

Infine qualche considerazione su Retegui. "Ha fatto gol… È un bravissimo ragazzo, poi chiaramente ci vuole tempo: è arrivato adesso dall'Argentina, tra fuso orario e lingua ci vuole del tempo - ha spiegato Cristante -. Però si impegna tanto e penso che possa dare il suo contributo".