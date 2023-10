Presidente federcalcio svedese: "Entrambi i team han deciso di non continuare a giocare"

© Getty Images

Il presidente della Federcalcio svedese Frederick Reinfeldt ha spiegato la decisione di sospendere e poi annullare Belgio-Svezia dopo l'attentato a Bruxelles. "E’ terribile sapere che ci sono due nostri tifosi che sono stati uccisi nei pressi dello stadio - ha dichiarato -. Non sappiamo cosa è successo, non sappiamo se sono riusciti a catturare l’attentatore. Sia il team svedese che quello belga hanno preso la decisione di non continuare con la partita, penso che debba essere rispettato". "A metà partita i giocatori sono stati informati di quello che era avvenuto, in situazioni del genere ci vuole sempre qualche minuto per riuscire a capire la situazione - ha aggiunto -. Abbiamo parlato con i giocatori e in maniera molto veloce abbiamo preso la decisione di non continuare a giocare". "Amiamo il gioco del calcio ma questa è una situazione diversa - ha proseguito il numero uno della Federcalcio svedese -. Una scelta che abbiamo fatto per rispetto della vita e della sicurezza".