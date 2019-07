Neymar non prenderà parte alle ultime due incontri della tourne'e asiatica del Psg. Come riporta 'L'Equipe' l'attaccante brasiliano e il difensore Presnel Kimpembe resteranno a Shenzhen per proseguire il lavoro di recupero. Il nazionale verdeoro, assente nel match perso dai parigini ai rigori contro l'Inter, salterà anche il test con il Sydney di martedì e, causa squalifica, il match di Supercoppa di Francia contro il Rennes a Shenzhen in programma sabato. Se Neymar, che ha chiarito di voler tornare a Barcellona, resterà al Psg, potrebbe tornare in campo nella prima giornata di Ligue 1, l'11 agosto contro il Nimes.