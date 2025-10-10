Psg, Lucas Hernandez non ha dubbi: "Nuno Mendes migliore al mondo nel suo ruolo"

Nel corso di un'intervista a Media Carré, Lucas Hernandez ha speso parole di stima nei confronti del suo compagno di squadra Nuno Mendes. Queste le parole del giocatore del Paris Saint-Germain: "Certo che è il migliore terzino sinistro del mondo, senza dubbio. Sono abituato a questo tipo di concorrenza. Al Bayern avevo Alphonso Davies, andava a duemila all'ora, era incredibile. Anche se Nuno è il numero uno, sa che io ci sono. Se ha bisogno, mi trova lì. Ci intendiamo molto bene e possiamo giocare insieme senza problemi".