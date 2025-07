Psg, l'ex Roma Renato Marin si presenta: "Qui per Luis Enrique"

Il portiere brasiliano ex Roma Renato Marin, 19 anni, ha firmato un contratto con il Psg fino al 2030: "Sono molto felice e molto orgoglioso. Vorrei ringraziare il Presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, Luis Enrique e tutto lo staff per la fiducia che hanno riposto in me. Mi hanno sostenuto fin dall’inizio, e ne sono davvero grato. Crescerò come calciatore, questo è sicuro. E poter essere allenato da un tecnico come Luis Enrique, che è stato anche un grandissimo giocatore, è qualcosa di meraviglioso".