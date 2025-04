Proteste tifosi contro caro biglietti, City congela prezzi

Sull'onda delle proteste dei tifosi contro il caro biglietti, il Manchester City ha deciso di congelare i prezzi per la stagione 2025-26. Questa politica, ha chiarito il club, riguarderà abbonamenti e singoli tagliandi per le partite ed è stata adottata dopo un incontro con una delegazione di fan. Durante il match interno contro il Leicester della scorsa settimana molti tifosi hanno protestato contro la recente partnership commerciale con una piattaforma per la rivendita dei tagliandi lasciando gli spalti vuoti nei primi nove minuti della partita. Sette gruppi di sostenitori del City hanno inviato una lettera aperta alla società lamentando l'aumento dei prezzi dei biglietti nelle ultime stagioni ed evidenziando che, in questo modo, i tifosi locali del City rischiano l'esclusione dalle partite. In un comunicato, il City ha affermato che nelle ultime settimane si è svolto un "dialogo positivo e costruttivo" attraverso il City Matters, il programma di coinvolgimento dei tifosi scelto dal club. "Il club desidera ringraziare i rappresentanti di City Matters per il feedback fornito su una serie di argomenti relativi alla biglietteria", ha affermato il City, "e per aver condiviso un'ampia gamma di prospettive da parte dei tifosi che rappresentano".