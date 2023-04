Premier: Salah e Diogo Jota rilanciano il Liverpool, travolto il Leeds 6-1

INGHILTERRA

Show dei Reds a Elland Road, con le doppiette dell'egiziano e del portoghese a illuminare la serata: finisce 6-1, Klopp si porta a -2 dal settimo posto

© afp Dopo cinque gare senza vittoria, il Liverpool riparte nel migliore dei modi. I Reds approfittano delle difficoltà del Leeds ed espugnano Elland Road col punteggio di 6-1: apre le danze Gakpo (35'), poi le doppiette di Salah e Diogo Jota prima della rete nel finale di Núñez. Inutile il gol di Sinisterra per i padroni di casa. Klopp si porta così a due punti dal settimo posto del Brighton, Whites a +2 sulle terzultime (Everton e Nottingham Forest).

Sorride ed esulta Jurgen Klopp, che assiste alla rinascita del suo Liverpool ad Elland Road: finisce 6-1 per i Reds, che travolgono il Leeds grazie alle doppiette di Salah e Diogo Jota. Dopo la commemorazione delle vittime di Hillsborough, regna l'equilibrio a Elland Road. La prima chance è per i padroni di casa con Rodrigo, poi fa tutto il Liverpool: gli ospiti fanno girare palla, ma non sfondano contro il muro difensivo del Leeds. La sfida si sblocca solo al 35', quando Firpo perde palla e aziona il contropiede di Alexander-Arnold: l'esterno trova Gakpo sul filo del fuorigioco ed è 1-0. Tre minuti più tardi, un errore di McKennie aziona ancora un Liverpool letale: stavolta Diogo Jota ispira Salah, che fulmina Merlier con un missile dal limite. Si va al riposo sul 2-0 per gli ospiti, che subiscono subito gol al 48': Konaté si addormenta su un retropassaggio e Sinisterra ne approfitta per il 2-1 del Leeds. La reazione del Liverpool è però immediata, con Diogo Jota ad anticipare l'uscita di Meslier per il nuovo allungo. Aaronson prova a reagire, ma al 64' ecco il poker di Salah, che sfrutta l'assist di Gakpo e firma la nona rete in sei gare contro i Whites. Una mini-rivincita per l'egiziano, che si era visto annullare la doppietta pochi istanti prima. Il Leeds non c'è più e subisce anche il quinto gol al 73', con Diogo Jota a colpire dal limite senza opposizione. Nel finale Klopp cambia tutto il tridente, ritrovando Luis Diaz, e Darwin Núñez firma il 6-1 all'89'. Finisce così, anche perchè Meslier evita il settimo sigillo di Firmino, e il Liverpool riparte dopo cinque gare senza vittoria. Klopp e i suoi sono ora a -2 dal settimo posto del Brighton, mentre il Leeds resta a +2 su Everton e Nottingham Forest che occupano il terzultimo posto.