Premier League, il Chelsea vince sul campo dell'Everton

17 Ott 2026 - 15:43
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Colpo esterno del Chelsea che batte 2-0 l'Everton nel match valido per la settima giornata di Premier League e aggancia momentaneamente il Brighton al terzo posto a 13 punti, a meno cinque dalla capolista Manchester City. Decisiva la doppietta nella ripresa di Pedro Neto, a segno al 46' e al 90'. L'Everton incassa così la prima sconfitta in campionato e resta fermo a 10 punti. La partita è stata caratterizzata da una lunga interruzione, di circa 10 minuti, per un colpo alla testa subito in uno scontro di gioco dal portiere Dibu Martinez, uscito dal campo in barella. 

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