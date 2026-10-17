Premier League, il Chelsea vince sul campo dell'Everton

Colpo esterno del Chelsea che batte 2-0 l'Everton nel match valido per la settima giornata di Premier League e aggancia momentaneamente il Brighton al terzo posto a 13 punti, a meno cinque dalla capolista Manchester City. Decisiva la doppietta nella ripresa di Pedro Neto, a segno al 46' e al 90'. L'Everton incassa così la prima sconfitta in campionato e resta fermo a 10 punti. La partita è stata caratterizzata da una lunga interruzione, di circa 10 minuti, per un colpo alla testa subito in uno scontro di gioco dal portiere Dibu Martinez, uscito dal campo in barella.