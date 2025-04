Pre-Season Tour 2025, il 23 luglio Milan-Arsenal a Singapore

Sarà Singapore una delle prime destinazione del Pre-Season Tour 2025 del Milan, che vedrà la prima squadra maschile protagonista di una serie di amichevoli nella regione Asia-Pacifico. Lo comunica il club rossonero i una nota, nella quale annuncia che a Singapore il Milan affronterà l'Arsenal "nella cornice dell'iconico National Stadium mercoledì 23 luglio, in un incontro che segnerà la prima partita ufficiale nella storia del club disputata sul suolo singaporiano". Singapore rappresenterà la prima tappa del tour, che proseguirà poi con la sfida del 26 luglio a Hong Kong contro il Liverpool. La terza e ultima tappa verrà svelata nelle prossime settimane. "La partita contro l'Arsenal - spiega il Milan - "si inserisce nel programma del Singapore Festival of Football, che vedrà protagonisti Ac Milan, Arsenal e Newcastle United. Il Festival è stato ufficialmente presentato oggi a Singapore con un evento dedicato ai media, che ha visto anche la partecipazione di istituzioni locali e vip, oltre che di tre leggende dei rispettivi club, tra cui Serginho, in rappresentanza dei rossoneri".