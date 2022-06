Portogallo, Fernando Santos: "Leao erede di Ronaldo? Nessuno può esserlo"

IL DOPO CR7

Il ct lusitano non vuole che si facciano paragoni: "Rafael dev'essere semplicemente Rafael. La nazionale conta su di lui"

Rafael Leao sarà il successore di Cristiano Ronaldo? CR7 ha ormai 37 anni e in Portogallo è già caccia a chi potrebbe essere il suo erede. Molti cominciano a pensare che questo ruolo possa essere ricoperto da Rafael Leao. La domanda è stata posta anche a Fernando Santos, ct della nazionale lusitana, nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca. Il tecnico portoghese ha replicato senza nessun esitazione: "Quanti gol ha segnato Ronaldo? Forse un milione...difficilmente qualcuno potrà sostituirlo, non solo in Portogallo ma nel mondo".

Dopo una stagione da protagonista con il Milan, soprattutto nel finale, in cui Leao ha trascinato i rossoneri alla conquista dello scudetto, è naturale che il prescelto dai tifosi portoghesi sia proprio lui. Ma Santos ha chiuso immediatamente il discorso, sottolineando come paragoni del genere non facciano bene a nessuno, tanto meno allo stesso Leao: "Rafael deve essere semplicemente Rafael, con le sue caratteristiche e la qualità che ha". Nessun erede, nessun successore e nessun confronto, ma il tecnico ha chiarito il ruolo da protagonista dell'attaccante del Milan: "Se sta qui con noi a soli 21 anni vuol dire che è il futuro della nazionale e la nazionale stessa conta su di lui".

