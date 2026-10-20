Polemiche in Portogallo: a Cristiano Ronaldo bastano 36 secondi per pagare la multa

E in Portogallo è scattata la protesta: secondo un calcolo di A Bola, considerando gli enormi guadagni di CR7 grazie al maxi stipendio all'Al Nassr, al giocatore serviranno solo 36 secondi in campo per pagarla (0,00012% del suo attuale ingaggio annuale). Insomma, più che una multa è sembrata carezza.