Polemiche in Portogallo: a Cristiano Ronaldo bastano 36 secondi per pagare la multa

Ieri la Federcalcio portoghese ha ufficializzato la sanzione per Cristiano Ronaldo, colpevole di aver lasciato il ritiro della nazionale senza permesso durante l'ultima sosta per la Nations League. Oltre a un mese di sospensione, che comunque scadrà prima delle nuove convocazioni di Jorge Jesus che quindi potrà tornare a chiamarlo, gli è stata comminata anche un multa da 255 euro.
E in Portogallo è scattata la protesta: secondo un calcolo di A Bola, considerando gli enormi guadagni di CR7 grazie al maxi stipendio all'Al Nassr, al giocatore serviranno solo 36 secondi in campo per pagarla (0,00012% del suo attuale ingaggio annuale). Insomma, più che una multa è sembrata carezza.