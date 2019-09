Polemiche tra Kieran Trippier e Mauricio Pocchettino. L'ormai ex calciatore del Tottenham aveva dichiarato che non avrebbe mai lasciato gli Spurs di propria volontà e che il manager e la società avevano commesso un grosso errore. Immediata, secondo quanto riporta il Sun, la risposta del tecnico: "Era preoccupato perché non sapeva se avrebbe avuto abbastanza spazio in squadra per giocare. Io gli ho detto di non preoccuparsi, che gli avremmo garantito le migliori possibilità per regalarci buone performance". Pochettino ricorda poi i tempi in cui Trippier arrivò agli Spurs: "Ha giocato la Coppa del Mondo e ora è all’Atletico Madrid, mentre quando è arrivato qui era solamente un giocatore di Serie B. Siamo comunque orgogliosi di quello che ha potuto raggiungere con la maglia del Tottenham, un livello che prima di venire qui non gli apparteneva".