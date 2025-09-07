Logo SportMediaset
Calcio

Israele, Solomon: "Rispetto per l'Italia ma nessun timore"

07 Set 2025 - 20:02

"Abbiamo già giocato contro l'Italia nella scorsa stagione (in Nations League, ndr) e li conosciamo abbastanza bene", ha ricordato Manor Solomon, l'ala del Villarreal protagonista del successo di Israele sulla Moldavia con un gol e un assist. "Ora stanno lavorando con un allenatore diverso e faremo i nostri aggiustamenti - ha aggiunto Solomon - Abbiamo dimostrato nella partita in Ungheria (vittoria dell'Italia per 2-1 a Budapest, ndr) che possiamo essere alla loro altezza sotto certi aspetti. Se saremo migliorati anche solo un po' rispetto all'ultima partita, penso che potremo ottenere un ottimo risultato. Dobbiamo portare loro rispetto, ma sono convinto che dobbiamo credere in noi stessi e scendere in campo senza timore, perché siamo in grado di fare una bella figura".

