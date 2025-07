Pasqualin: "Campana è stato un autentico maestro di vita"

L'avvocato vicentino Claudio Pasqualin, storico procuratore sportivo, ricorda con commozione la scomparsa di Sergio Campana, ex presidente Aic, morto oggi all'età di 91 anni. Campana, ha osservato, "è stato un autentico magister vitae non solo per il mondo del dello sport italiano, ma anche egli stesso per la categoria come eccellente calciatore". Già segretario generale e vicepresidente dell'Associazione Calciatori dal 1971 al 1980, Pasqualin ha sottolineato come Campana abbia rappresentato ""un faro illuminante per il futuro non solo della categoria dei singoli calciatori ma dell'intero calcio nazionale".