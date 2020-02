Parma, stagione finita per Inglese: fuori dalla lista Serie A

PARMA

Grossi problemi in attacco per il Parma, che ha di fatto messo fuori rosa Gervinho (che però è presente in lista Serie A) dopo il caos tranfesr con l'Al-Saad e che dovrà rinunciare a Roberto Inglese fino al termine della stagione. Dopo l'operazione per la lesione di alto grado alla giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra, subita durante la partita contro la Juve, il giocatore è stato infatti addirittura tagliato dalla lista del club crociato per la Serie A. Mercato, caccia agli svincolati: ecco i migliori













































































Ad anticipare la decisione era stato, a fine gennaio, lo stesso club gialloblù con una nota sul proprio sito: "Il Parma Calcio 1913 comunica che il giocatore Roberto Inglese in seguito a visita specialistica è stato sottoposto a intervento di stabilizzazione chirurgica della lesione miotendinea a carico dei flessori della coscia destra occorsa nel trauma di domenica sera. L’intervento, eseguito dai Dott. S. Orava e L. Lempainen a Turku (Finlandia) alla presenza del Coordinatore dell’area medica del Parma Calcio 1913 Dott. Giulio Pasta, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà dimesso nella giornata di domani. Sono previste 3 settimane di immobilizzazione attiva per poi iniziare il percorso riabilitativo".

Un infortunio troppo serio, che ha spinto il Parma ad escludere Inglese dalla lista della Serie A per questi ultimi mesi, visto che il giocatore non potrà recuperare in nessun modo. Una brutta tegola per D'Aversa, che ora con ogni probabilità guarderà al mercato svincolati per trovare un nuovo numero 9.

GERVINHO C'È

Nella lista c'è invece Gervinho. Qualora nelle prossime settimane dovesse concretizzarsi il suo trasferimento in un altro club, il suo posto potrà essere riempito o da uno svincolato (se si decidesse di tornare sul mercato) oppure da chi è rimasto fuori, quindi da Inglese. Intanto il club ducale ha emesso un comunicato in merito: "Il Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Gervinho, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione".

