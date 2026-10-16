Palermo, Inzaghi: "A Mantova con il coltello tra i denti, Perin torna tra i pali"

"Empoli deve essere una base di partenza e non di arrivo: la squadra mi deve riconfermare tutto quanto fatto e migliorare, non voglio passi indietro". Lo ha detto l'allenatore del Palermo calcio, Filippo Inzaghi, durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Mantova, valida per la settima giornata del campionato di Serie B. "Il Mantova ha ottimi elementi in tutti i ruoli come Ruocco, Bragantini e Gliozzi. Non ci saranno marcature preventive specifiche: pensiamo alla nostra forza e a disputare una grande partita. Sappiamo la difficoltà, ma ce l'andiamo a giocare come sempre. Ripetere 34 tiri in porta sarà impossibile, è successo raramente nella storia del calcio - ha aggiunto -. Vogliamo essere positivi e comandare la partita, ma servono grande umiltà e il coltello tra i denti: in Serie B, senza questo, esci con le ossa rotte". Il tecnico rosanero ha anche annunciato la scelta tra i pali e fatto il punto sugli infortunati: "Rientra Perin e si prende il posto da titolare. Fortin ha fatto benissimo, è un ragazzo straordinario, fortissimo e sarà il futuro del Palermo, ma Perin in questo momento si riprende la porta perché abituato a certi livelli e chiamato a darci qualcosa in più. Pierozzi ha preso una botta alla spalla ed è inutile rischiare un giocatore non al 100%, soprattutto perché ci servirà alla prossima con la Carrarese. Anche Barba ha un affaticamento muscolare e non lo voglio rischiare. Per il resto sono tutti a disposizione", ha concluso.