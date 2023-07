Ossessione punte: le big ballano sugli attaccanti. Ma mancano i soldi 

CHE INTRECCI

Da Lukaku a Morata, passando per Taremi e Beto: i nomi sono sempre gli stessi. E il denaro non c'è

Chiamatela pure ossessione punte. Quando mancano 42 giorni alla fine del mercato, i big club italiani sono ancora a secco di attaccanti. Tra chi ha un posto già libero da coprire, e chi invece deve cedere per fare spazio, emerge una cosa in comune a tutti: la mancanza del denaro per chiudere le operazioni che si stanno portando avanti. E allora ecco la necessità di aspettare, temporeggiare e magari aspettare i saldi di qualche grande club europeo.

Se parliamo di punte in mente viene subito Romelu Lukaku, lui che ha infiammato gli ultimi sette giorni di mercato. Per riportarlo a casa a titolo definitivo Marotta ha pure sacrificato André Onana finito al Manchester United. Ma l'entrata in campo della Juventus, acerrima nemica dei nerazzurri, ha fatto saltare i piani di Ausilio. Giuntoli lo vuole sì, ma i soldi? L'accordo di massima sui 45 milioni col Chelsea c'è, ma prima bisogna cedere Vlahovic. In pole c'è il Psg ma anche in questo caso molto dipende dal futuro di Kylian Mbappé.

Il derby d'Italia per Big Rom, che fino ad ora non ha visto nessuna vincitrice, si sta riproponendo pure su Alvaro Morata. La Juve non lo considera una prima scelta, per l'Inter è un ripiego. Costoso però, visto che non sono bastati 15 milioni di euro per strapparlo all'Atletico Madrid (Simeone vuole che la clausola da 21 mln venga pagata interamente). Il derby in questo caso è allargato: c'è pure la Roma che si è mossa concretamente. Ma anche qui manca il cash per chiudere la pratica in poche ore. Solo sullo sfondo il Milan, adesso concentrato su Taremi. L'iraniano piace in Via Aldo Rossi e serve accelerare per evitare un possibile inserimento dell'Inter. Accelerare mettendo i soldi sul tavolo. 15 milioni vanno bene, non i 25 che chiede il Porto. E allora altro stop. Ah, c'è anche Beto: Milan e Inter lo seguono. Meglio non ribadire il problema. Anzi sì, i 25 milioni di euro chiesti dall'Udinese.

I nomi, come si evince chiaramente sono sempre li stessi. Poche idee da parte dei club italiani? Probabile. L'unica certezza è che mancano i soldi per giungere al traguardo. E occhio che alla fine non sia il Milan a portarsi a casa Romelu Lukaku. Lukaku, il grande desiderio delle tre big d'Italia.