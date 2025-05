Omicidio dell'ultrà Boiocchi, confessa uno degli esecutori

È la prima confessione che arriva dopo gli arresti dell'11 aprile scorso, nelle indagini della Squadra mobile della Polizia e della Dda milanese, che hanno approfondito quei verbali con le confessioni di Beretta per risolvere il cold case in uno dei filoni della maxi inchiesta sulle curve di San Siro. Simoncini, legato alla 'ndrangheta, ha confermato, nel verbale davanti al pm, che era lui alla guida dello scooter e che a sparare sarebbe stato Daniel D'Alessandro, detto 'Bellebuono', bloccato in Bulgaria dagli investigatori e poi estradato in Italia. Anche D'Alessandro, interrogato il 12 maggio dalla gip Daniela Cardamone e difeso dal legale Daniele Barelli, aveva scelto di non rispondere.