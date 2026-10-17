Napoli, Manna: "Su De Bruyne chiacchiere enfatizzate, è un campione"

"Su De Bruyne ci sono state chiacchiere da bar un po' troppo enfatizzate, però fa parte del gioco. C'è la partita, c'è agonismo, eravamo sotto 2-1. Poi le cose si sistemano sempre". Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna nel prepartita di Venezia-Napoli tornando sulla discussione tra il centrocampista belga e Massimiliano Allegri. "De Bruyne è un campione, se sta bene può giocare dove vuole, non possiamo mettere in discussione questo, poi chiaro che dobbiamo star bene tutti quanti e va supportato e aiutato - ha proseguito a Dazn - Quest'anno ogni tanto abbiamo fatto fatica ma ci ha anche fatto vincere delle partite".