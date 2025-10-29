Nicola: "Felice della gara che abbiamo fatto. Ogni partita si torna in gioco"

L'allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato dopo la vittoria cn il Genoa: "Non oso neanche pensare di poter puntare a qualcosa di più in classifica. Non perché non c'è ambizione o la volontà di salvarsi quanto prima. Ma perché i percorsi vanno costruiti. La squadra è vogliosa di esprimere sé stessa e competere e per me è fondamentale. Abbiamo anche avuto l'umiltà, quando ce n'era bisogno, di indossare l'elmetto. Dovremo fare un ottimo lavoro perché nel campionato di Serie A le cose cambiano velocemente. Con la Juve sarà impegnativa. Non solo perché incontriamo un avversario molto forte e giochiamo davvero dopo pochissimo. Dovremo essere bravi a rientrare velocemente per recuperare e preparare una gara tosta ma noi dobbiamo avere lo stesso spirito. Chi ci sarà farà del suo meglio".