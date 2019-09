Dopo essere stato ammonito durante la partita con l'Armenia e dunque squalificato per Finlandia-Italia, Marco Verratti lascia il ritiro della nazionale italiana per far ritorno al Paris Saint-Germain. Gli azzurri voleranno nel pomeriggio in Finlandia, in vista del match di qualificazione agli Europei 2020, in programma domenica sera a Tampere.