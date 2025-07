Nazionale femminile, Girelli: "Sappiamo bene che partita ci aspetta martedì"

Martedì prossimo a Ginevra l'Italia affronterà l'Inghilterra campione in carica per conquistare un posto nella finale degli Europei 2025. Così, in vista di questo match che potrebbe proiettare le azzurre nella storia, la capitana Cristiana Girelli racconta il clima che c'è nello spogliatoio. "Sappiamo benissimo cosa stiamo andando a giocare - le sue parole a Sky Sport - e quanto sia importante la partita che ci aspetta: non vogliamo accontentarci, quindi dobbiamo crederci, e ce lo siamo detto anche tra di noi". "Ci mandiamo delle frasi da calendari filosofici che in questi giorni stanno uscendo - aggiunge - , noi le prendiamo e le facciamo nostre". Cosa si aspetta lei, che nei quarti contro la Norvegia è stata decisiva segnando una doppietta, dalla sfida contro le inglesi? "L'attaccante deve fare gol, ma il mio obiettivo principale è quello di aiutare le mie compagne, che sia un gol o un assist - risponde Girelli -. Cerco di ripagare in qualsiasi modo il mister per la fiducia che mi dà. Abbiamo faticato per essere qui e ora, comunque vada, l'augurio è che continui questo amore nei nostri confronti". Poi si inserisce la compagna Laura Giuliani, portiere della squadra del ct Soncin, che chiede alla 35enne Girelli quale sia il suo elisir. "Qual è il mio elisir per essere così in forma? - sorride Girelli -, in realtà non mi sento gli anni che ho e quindi non ci penso. Amo il calcio in una maniera smisurata e poi c'è tanto lavoro quotidiano. E' una linfa che arriva dall'amore che ho per questo sport e dalla voglia di vivere queste emozioni nella maniera migliore possibile". "Cosa mi ha scritto Alessandro Del Piero su Instagram? - dice ancora Girelli - lui è una persona d'oro, ci segue, ci ha fatto l' 'in bocca al lupo più di una volta', sentiamo la sua vicinanza ed è una cosa incredibile che un campione ci segue e apprezza il nostro lavoro".