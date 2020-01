Napoli, striscione contro Sarri: "Gobbo bastardo, ti sei calato le mutande"

"Gobbo bastardo! Ne hai dette tante e poi ti sei calato le mutande!". Così recita uno striscione esposto all'esterno dello stadio San Paolo dalla Curva A nel giorno del ritorno di Maurizio Sarri per la prima volta da avversario nel suo vecchio stadio. I tifosi del Napoli non hanno perdonato il tradimento dell'ex tecnico e il suo passaggio alla Juve dopo tre anni splendidi sotto il Vesuvio, con l'intermezzo sulla panchina del Chelsea. Scritte contro Sarri sono apparse anche al Maschio Angioino e in altri punti strategici della città. Foto calcionews24.