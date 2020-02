Napoli, Politano: "Qui per tornare a grandi livelli, voglio l'Europeo"

IL NUOVO ACQUISTO

Matteo Politano parla da nuovo giocatore del Napoli, pochi giorni dopo il debutto con la maglia azzurra nella sfida di Marassi contro la Sampdoria: "Sono contento di questa scelta, il 4-3-3 è il modulo in cui mi esprimo meglio - ha detto l'ex Inter a Radio Kiss Kiss - Il mio obiettivo è quello di tornare a grandi livelli e il Napoli mi permetterà di farlo. Uno dei miei obiettivi è la Nazionale, voglio l'Europeo. Gattuso? Mi piace come lavora, con lui usiamo molto il pallone a differenza che con Conte, visto che con lui lavoravamo soprattutto sull'aspetto fisico".

Politano si è detto sicuro delle potenzialità della sua nuova squadra e, soprattutto, del reparto offensivo: "Io con Insigne e Milik nel tridente? Ci sono anche Lozano e Callejon come esterni, siamo una delle squadre con più alternative e il mister ha l'imbarazzo della scelta".

L'ex nerazzurro ha anche parlato dell'imminente ritorno a San Siro per l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter, ammettendo che sarà emozionante per lui ritrovare tanti amici, ma dicendosi pronto a lottare per vincere: "Andremo lì per fare la partita e arrivare in finale". Un pensiero anche sul Barcellona, rivale negli ottavi di Champions, che secondo politano non è imbattibile, specialmente fuori casa: "Concedono tanto, dovremo essere bravi a sfruttare l'occasione".

Infine una battuta sul mancato approdo a Napoli quando era ancora al Sassuolo, prima che si concretizzasse il passaggio all'Inter: "Non ho mai rifiutato la destinazione - ha spiegato - C'erano stati dei problemi di documenti con Carnevali che non sto neanche a sottolineare. Sono contento di essere arrivato con due anni di ritardo. Questa tifoseria mi è sempre piaciuta, sono contento di scendere in campo per loro".