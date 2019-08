Napoli, Insigne: "Ancelotti ci parla di scudetto, possiamo farcela"

L'INTERVISTA

Scudetto, Sarri, la sfida alla Juve e le ambizioni europee. Lorenzo Insigne ha iniziato alla grande la nuova stagione con una doppietta a Firenze, ma il calendario di Serie A porta in dote al Napoli subito la sfida con la Juventus dell'ex allenatore Sarri: "Stiamo vivendo la settimana come tutte le altre - ha raccontato l'attaccante azzurro -, siamo sereni anche se sappiamo che è una partita molto sentita. Cerchiamo di prepararla al meglio per strappare un ottimo risultato". Sulla panchina della Juventus, se recupererà dalla polmonite e avrà l'ok dei medici, siederà Sarri: "Sarà una sensazione strana - ha ammesso Insigne -, ma non dobbiamo pensarci". "Ancelotti ci parla di scudetto"

La testa è concentrata solo sul campo, ma il capitano del Napoli si è lasciato andare a qualche confessione: "Ancelotti ci parla di scudetto dal primo giorno di ritiro, quest'anno abbiamo qualcosa in più per arrivare fino in fondo - ha svelato Insigne a Radio Kiss Kiss -. Se lo dice vuol dire che ha visto qualcosa in noi che gli ha fatto scattare questa scintilla. Seguiamolo così possiamo fare qualcosa di importante". L'inizio a Firenze è stato confortante per l'attacco, un po' meno per la fase difensiva: "Abbiamo commesso qualche errore, ma ogni partita fa storia a sé. Dovremo fare meno errori possibili partendo dallo Stadium, sappiamo che non possiamo sbagliare in casa della Juventus".

L'arrivo di Lozano aggiunge qualcosa a un reparto d'attacco fortissimo per il Napoli: "Io e Mertens ormai giochiamo a memoria, con Callejon ci siamo scambiati il ruolo perché di solito sono io che faccio segnare lui. Lozano mi ha fatto una buona impressione, ha tanta qualità e si vede che ha qualcosa di speciale. Speriamo possa darci una mano da subito, ma è un ragazzo molto sorridente ed è una cosa positiva".

Questo però dev'essere l'anno della consacrazione di Insigne anche come leader della squadra: "Io non sono cambiato, mi metto a disposizione della squadra e il mister mi sta dando fiducia. Oltre alla Juve si è rinforzata anche l'Inter, ma noi vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni".