Napoli, Ancelotti: "Gran parte della responsabilità è mia"

SERIE A

Carlo Ancelotti si presenta ai microfoni dopo la sconfitta interna contro il Bologna e non si tira indietro: "Questo Napoli non riesce a mantenere un livello di attenzione e applicazione, lo stesso che abbiamo avuto in Champions League. Domani mi confronterò con i ragazzi per capire cosa non va. In questi casi è l'allenatore che deve prendersi grande parte della responsabilità, devo trovarli io i rimedi e le soluzioni. Se la squadra mi aiuta, bene, altrimenti li troverò da solo".

"Io mi prendo gran parte delle responsabilità e mi sento in discussione, ma in campo ci vanno i giocatori che devono metterci del loro. Lo stanno facendo solo in parte - ha proseguito il tecnico azzurro -. Il problema non è la scelta degli uomini, ma di un collettivo che non funziona. L'anno scorso le rotazioni c'erano lo stesso, ma il collettivo funzionava. Il momento è molto negativo e molto delicato, tutti insieme dobbiamo fare una valutazione per uscirne. Ci può stare un periodo, ma adesso è diventato troppo lungo".

Infine Ancelotti ha parlato del rapporto con la società: "Ci confrontiamo tutti i giorni, stiamo tutti soffrendo e dobbiamo risolvere questo momento il più in fretta possibile".