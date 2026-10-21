BOTTA E RISPOSTA

Di Lorenzo a gamba tesa su Bruscolotti: "Io poca roba? Da ex capitano non sparerò a zero sullo spogliatoio del Napoli"

L'ex capitano del primo scudetto azzurro aveva criticato l'attuale: la replica e poi le scuse

21 Ott 2026 - 15:53
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Botta e risposta a distanza tra capitani del Napoli, del passato e del presente. Protagonisti del litigio Giuseppe Bruscolotti, capitano del primo scudetto del club azzurro, e Giovanni Di Lorenzo. Il tutto è nato da alcune dichiarazioni di Bruscolotti sul momento delicato della squadra di Allegri: "Secondo me la partenza di Lukaku non ci voleva, perché era un uomo di carisma e allo spogliatoio serviva. Io De Bruyne lo vedo, è uno dei tanti a cui non frega niente. Lo stesso capitano, Di Lorenzo, è bravo sul campo ma per il resto è poca roba", ha detto ai microfoni di Spazio Napoli. Via social è arrivata la replica stizzita di Di Lorenzo: "Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti", ha scritto Di Lorenzo. Dopo questo sfogo, Bruscolotti è tornato sulle sue dichiarazioni: "Di Lorenzo? Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti. Se si è sentito offeso chiedo scusa".

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