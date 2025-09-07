Logo SportMediaset
Napoli: Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo

07 Set 2025 - 12:38

Amir Rrahmani rientra a Napoli. Il difensore azzurro, infortunatosi durante la partita di venerdì contro la Svizzera, non prenderà parte al prossimo impegno del Kosovo contro la Svezia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La conferma è arrivata direttamente dalla federazione kosovara attraverso un comunicato ufficiale: “Nonostante il suo grande desiderio di scendere in campo, dopo approfonditi esami medici è stato stabilito che Rrahmani non potrà giocare questa partita a causa dell’infortunio subito a Basilea". Un brutto contrattempo per Antonio Conte che rischia di perdere il calciatore per un mese.

