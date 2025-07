Napoli, Marianucci: "Essere qui un sogno. Sono un centrale che imposta"

"Napoli è un sogno che si avvera". Così Luca Marianucci esprime la propria gioia nella prima conferenza stampa in Trentino. "Sin da bambino sognavo di giocare in una squadra al top d'Italia e adesso che sono qui sono felicissimo. Il gradino più alto della mia carriera l'ho già raggiunto arrivando in questo Club, adesso spetterà a me ricambiare la stima che mi è stata concessa", ha aggiunto. "Sto vivendo momenti di gioia perché allenarsi con campioni del calibro di quelli che ha il Napoli è davvero stimolante. Mi sto ambientando benissimo e sono entusiasta di vivere questa avventura", ha proseguito. "Lavoro giorno per giorno cercando di ritagliarmi il mio spazio, ma sono consapevole che per emergere ci vorrà impegno e pazienza. Il cammino è ancora lungo, quello che conta è proseguire con la testa sulle spalle ed essere sempre pronto", ha detto sempre Marianucci che poi ha parlato dell'allenatore. "Con Conte stiamo svolgendo allenamenti intensi e questo ce lo ritroveremo nelle gambe in futuro per arrivare al massimo della condizione", ha detto.