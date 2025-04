Napoli, Buongiorno e Meret out col Bologna: le ragioni

Brutto colpo per il Napoli: Alex Meret e Alessandro Buongiorno non saranno della partita al Dall'Ara contro il Bologna. Il centrale difensivo ha accusato un problemino muscolare durante la settimana e lo staff medico degli azzurri ha deciso di non rischiarlo. L'estremo difensore invece nelle ultime ore è stato colpito da un attacco influenzale: inizialmente si pensava potesse comunque giocare ma a pochi minuti dal match ha dato forfait lasciando l'onere di difendere la porta azzurra a Scuffet. Assente anche Conte per squalifica.