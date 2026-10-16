Mourinho ringrazia il popolo romanista: "Eterna gratitudine a voi"

Il ritorno di José Mourinho a Roma non è di certo passato inosservato. Anzi, è stato celebrato al massimo dai tifosi giallorossi, in segno di riconoscenza per i tre anni vissuti nella capitale e, soprattutto, per la conquista della Conference League nel 2022. L'amore della piazza si era fatto sentire già nei giorni precedenti a Roma-Real Madrid: prima con un murales apparso per le vie della città, che raffigurava lo Special One accanto a un bambino custode della coppa; poi con lo striscione affisso davanti al Colosseo: “Josè tra ferite e vittorie ci hai insegnato una via: onorare Roma fino all’ultima follia”. Infine, l'omaggio all'Olimpico, che, tra cori e bandiere, ha creato un'atmosfera da brividi.