Monza, Nesta insiste: "Serve coraggio, nessuna paura"

Oggi abbiamo traballato rispetto ad altre partite, bisogna ritrovare compattezza e solidità. Non dobbiamo spaventarci, la classifica è quella che è. Per fare un campionato in quella posizione bisogna stare tranquilli, senza panico. Siamo frenetici e non dobbiamo spaventarci". Così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, al termine della sfida persa contro il Lecce. "La squadra stava bene, non mi aspettavo l'approccio di oggi, non avevano registrato campanelli di allarme. Devo aver sbagliato qualcosa anche io", ha aggiunto. "Mi fa piacere la conferma della panchina, se mi tengono devo fare di tutto per cambiare la situazione, oggi abbiamo scricchiolato. Ripeto, non bisogna essere frenetici, se si va in questa direzione sei morto. Bisogna credere e avere coraggio, niente paura", ha concluso.