Monza, Juric esalta Varela: "Non avete ancora visto niente"

"Penso che sia stata una partita tosta, bisogna essere sinceri e onesti. Nel primo tempo il Cagliari ha fatto meglio di noi e ci ha sorpreso con il modulo. I ragazzi non hanno riconosciuto subito dove c'erano gli spazi, nella ripresa grazie ai video abbiamo fatto molto meglio, capendo quello che è mancato nel primo tempo per fargli male": è felice Ivan Juric dopo il 4-0 del Monza ai danni del Cagliari. "Varela sta facendo gol, ha enormi margini di miglioramento su tante cose. Nel primo tempo - aggiunge - il Cagliari ha fatto meglio, a noi è andata bene la partita per come si è messa e abbiamo fatto un grande contropiede. Ho visto giocatori forti come Mendy, Maldini, Romano e Nzola, nella ripresa abbiamo aggiustato le cose e abbiamo fatto un gran secondo tempo in cui abbiamo giocato benissimo e fatto gol". " Tutti i nostri gol sono stati molto belli - dice Juric - perché lavoriamo su questo in settimana, mi è piaciuto molto Kouadio al di là del gol perché ha fatto tutto bene in tutti i vari frangenti.. Il Cagliari ha fatto la sua partita, per noi è stata tosta. Aggredire e rubare palloni fa parte del nostro gioco, oggi è andata bene soprattutto nel secondo tempo".