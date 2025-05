Mondiale U20: giovedì notte sorteggi, Italia in prima fascia

La Nazionale Under 20 è pronta a conoscere le sue avversarie nella fase finale del Mondiale. A Santiago (Cile), quando in Italia sarà la mezzanotte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, è in programma il sorteggio dei sei gironi che andranno a comporre il tabellone da 24 squadre, che dal 27 settembre al 19 ottobre si sfideranno in Sudamerica per il titolo. La Nazionale guidata da Bernardo Corradi - che venerdì 6 e lunedì 9 giugno scenderà in campo al 'Bruno Recchioni' di Fermo per un doppio test contro il Paraguay - è inserita in prima fascia, con i padroni di casa del Cile, gli Stati Uniti, la Corea del Sud, il Brasile e la Colombia. Le fasce sono state composte in base al Ranking FIFA, con l'Italia che arriva al Mondiale da vicecampione in carica, dopo la sconfitta in finale nel 2023 contro l'Uruguay nell'edizione disputata in Argentina, e che ha raggiunto la qualificazione grazie al piazzamento in semifinale dell'Europeo Under 19 del 2024 disputato in Irlanda del Nord. Quattro le sedi che ospiteranno il Mondiale Under 20: Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (Estadio Elías Figueroa), Rancagua (Estadio El Teniente) e Talca (Estadio Fiscal). Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su FIFA.com e FIFA+. Fascia 1: Cile (paese ospitante), Italia, Stati Uniti, Corea del Sud, Brasile, Colombia Fascia 2: Nuova Zelanda, Francia, Ucraina, Argentina, Nigeria, Messico Fascia 3: Giappone, Spagna, Sudafrica, Australia, Panama, Norvegia Fascia 4: Arabia Saudita, Paraguay, Egitto, Cuba, Marocco, Nuova Caledonia.