Mondiale per club: il montepremi sarà da un miliardo di dollari

Non sono per ora stati forniti dettagli sulla distribuzione dei premi tra i 32 club coinvolti (12 europei, sei sudamericani, 4 africani, asiatici e nordamericani, uno dall'Oceania e l'Inter Miami di Messi in rappresentanza del Paese ospitante). Il Consiglio ha preso anche decisioni relative al calcio femminile: per le edizioni 2031 e 2035 del Mondiale, sono state invitate per la prima a presentare le candidature le federazioni affiliate alla Caf e alla Concacaf e per la seconda alla Caf e all'Uefa. Inoltre, si svolgerà nel 2028 la Coppa del mondo per club femminile, con la partecipazione di 19 dei migliori club del mondo. Infine, è stata approvata la creazione della Women's Champions Cup a partire dal 2026, in cui le sei vincitrici delle competizioni delle confederazioni si contenderanno un nuovo titolo globale negli anni in cui non si svolgerà il mondiale per club.